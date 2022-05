“Mia figlia con lui”. Isola dei Famosi: Eva Henger, già gossip su Alessandro Iannoni e Mercedesz (Di giovedì 5 maggio 2022) A ‘L’Isola dei Famosi’ non c’è pace per un naufrago, che tanto si è messo in mostra grazie alla mamma famosa, ovvero Carmen Di Pietro. E nelle ultime ore Alessandro Iannoni è stato avvertito da Eva Henger, la quale ha utilizzato delle parole molto chiare nei confronti del giovane, che potrebbe perdere decisamente tutte le speranze ancor prima di provarci con la figlia Mercedesz Henger. Sì, perché l’ex attrice porno, recentemente coinvolta in un terribile incidente stradale, è stata davvero molto chiara su un tema specifico. Intanto, nell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, a finire nel mirino Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, e Edoardo Tavassi, fratello di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) A ‘L’dei’ non c’è pace per un naufrago, che tanto si è messo in mostra grazie alla mamma famosa, ovvero Carmen Di Pietro. E nelle ultime oreè stato avvertito da Eva, la quale ha utilizzato delle parole molto chiare nei confronti del giovane, che potrebbe perdere decisamente tutte le speranze ancor prima di provarci con la. Sì, perché l’ex attrice porno, recentemente coinvolta in un terribile incidente stradale, è stata davvero molto chiara su un tema specifico. Intanto, nell’ultima puntata de ‘L’dei’, a finire nel mirino, figlio di Carmen Di Pietro, e Edoardo Tavassi, fratello di ...

