Metro C Roma al collasso: pochi treni, ritardi, guasti, disservizi e utenti furiosi (FOTO) (Di giovedì 5 maggio 2022) Un treno ogni 18 minuti, servizio accessibile solo a chi ha la fortuna di poter camminare sulle proprie gambe. E ancora decoro e pulizia assente in alcune stazioni soprattutto negli spazi esterni. Per non parlare della sicurezza, completamente sconosciuta. Tanto che fare il biglietto è un optional. Parliamo della Metro C di Roma. La linea più nuova, quella che avrebbe dovuto risolvere molti dei problemi del traffico della Capitale. E che invece al momento crea solo disagi e problemi a chi la utilizza. E in questi giorni i problemi sono ancora maggiori. A esporli L. B., pedalare che ogni giorno si serve della Metro. Soffrendo. “Sono a segnalare il completo stato di abbandono della ‘nuova’ Metro C di Roma”. L’utente è chiarissimo nella sua esposizione. E descrive i “punti deboli”. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Un treno ogni 18 minuti, servizio accessibile solo a chi ha la fortuna di poter camminare sulle proprie gambe. E ancora decoro e pulizia assente in alcune stazioni soprattutto negli spazi esterni. Per non parlare della sicurezza, completamente sconosciuta. Tanto che fare il biglietto è un optional. Parliamo dellaC di. La linea più nuova, quella che avrebbe dovuto risolvere molti dei problemi del traffico della Capitale. E che invece al momento crea solo disagi e problemi a chi la utilizza. E in questi giorni i problemi sono ancora maggiori. A esporli L. B., pedalare che ogni giorno si serve della. Soffrendo. “Sono a segnalare il completo stato di abbandono della ‘nuova’C di”. L’utente è chiarissimo nella sua esposizione. E descrive i “punti deboli”. Leggi anche: ...

