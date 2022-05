Meteo, tre giorni di piogge e temporali: caldo estivo la prossima settimana (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci attendono tre giorni di maltempo con frequenti temporali, dapprima concentrati al Centro-Nord poi in estensione anche al Meridione. Il motivo del maltempo è da attribuire all’aria calda proveniente dal Nord Africa che si scontrerà con aria fresca di origine polare. Il mix provocherà piogge diffuse su gran parte d’Italia. Giovedì precipitazioni intense interesseranno l’Emilia Romagna, il Piemonte, le regioni centrali e la Sicilia.Maltempo anche nel weekendIl fine settimana vedrà un miglioramento al Nord salvo piogge sabato sull'Emilia Romagna. Al Centro Sud vivremo invece delle giornate con una spiccata instabilità con frequenti acquazzoni. Per la prossima settimana è previsto qualche focolaio temporalesco ancora attivo fino a martedì, seguito dall'espansione di ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci attendono tredi maltempo con frequenti, dapprima concentrati al Centro-Nord poi in estensione anche al Meridione. Il motivo del maltempo è da attribuire all’aria calda proveniente dal Nord Africa che si scontrerà con aria fresca di origine polare. Il mix provocheràdiffuse su gran parte d’Italia. Giovedì precipitazioni intense interesseranno l’Emilia Romagna, il Piemonte, le regioni centrali e la Sicilia.Maltempo anche nel weekendIl finevedrà un miglioramento al Nord salvosabato sull'Emilia Romagna. Al Centro Sud vivremo invece delle giornate con una spiccata instabilità con frequenti acquazzoni. Per laè previsto qualche focolaio temporalesco ancora attivo fino a martedì, seguito dall'espansione di ...

