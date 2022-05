Meteo Roma: previsioni per venerdì 6 maggi0 (Di giovedì 5 maggio 2022) Condizioni di tempo generalmente instabile con piogge e acquazzoni nel corso delle ore diurne; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Temperature comprese tra +14°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 6 maggio Tempo prevalentemente instabile con piogge estese su tutti i settori nelle ore diurne, locali temporali anche intensi a ridosso dei rilievi nelle ore pomeridiane; fenomeni sparsi anche tra le ore serali e la notte. Meteo Italia: previsioni per venerdì 6 maggio Al Nord: Instabilità al mattino con cieli coperti e precipitazioni sparse su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora maltempo diffuso. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Al Centro: Al mattino nuvolosità compatta ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) Condizioni di tempo generalmente instabile con piogge e acquazzoni nel corso delle ore diurne; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Temperature comprese tra +14°C e +26°C.Lazio:per6 maggio Tempo prevalentemente instabile con piogge estese su tutti i settori nelle ore diurne, locali temporali anche intensi a ridosso dei rilievi nelle ore pomeridiane; fenomeni sparsi anche tra le ore serali e la notte.Italia:per6 maggio Al Nord: Instabilità al mattino con cieli coperti e precipitazioni sparse su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora maltempo diffuso. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Al Centro: Al mattino nuvolosità compatta ...

