Meteo giovedì: vortice afro-mediterraneo, con piogge e temporali sull’Italia (Di giovedì 5 maggio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il minimo di bassa pressione che si è organizzato sul settore delle Baleari e che sta portando piogge alluvionali sulla Spagna meridionale riuscirà a raggiungere anche l’Italia. A differenza del precedente che scelse la via dell’Africa, questa volta un provvidenziale impulso di aria più fresca dall’Europa centrale lo manterrà in auge sul mediterraneo rinvigorendolo e trascinandolo fin sul nostro settore. Avrà una traiettoria arcuata che lo porterà in una prima fase, giovedì, tra la Tunisia e la Sardegna poi venerdì più a nord, tra la Sardegna e la Sicilia e infine nel weekend tra la Sicilia e lo Ionio settentrionale. Durante questi 4 giorni intensi sistemi nuvolosi carichi di pioggia interesseranno buona parte della Penisola a iniziare da ovest. La posizione del minimo, piuttosto ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 5 maggio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il minimo di bassa pressione che si è organizzato sul settore delle Baleari e che sta portandoalluvionali sulla Spagna meridionale riuscirà a raggiungere anche l’Italia. A differenza del precedente che scelse la via dell’Africa, questa volta un provvidenziale impulso di aria più fresca dall’Europa centrale lo manterrà in auge sulrinvigorendolo e trascinandolo fin sul nostro settore. Avrà una traiettoria arcuata che lo porterà in una prima fase,, tra la Tunisia e la Sardegna poi venerdì più a nord, tra la Sardegna e la Sicilia e infine nel weekend tra la Sicilia e lo Ionio settentrionale. Durante questi 4 giorni intensi sistemi nuvolosi carichi di pioggia interesseranno buona parte della Penisola a iniziare da ovest. La posizione del minimo, piuttosto ...

