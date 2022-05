Mercati, borse in deciso rialzo dopo le mosse e le indicazioni della Federal Reserve. Oggi tocca alla Bank of Enlgand (Di giovedì 5 maggio 2022) Salgono le borse dopo che ieri la Federal Reserve ha alzato il costo del denaro dello 0,5% ma è escluso che il prossimo rialzo, atteso per giugno, possa essere dello 0,7% come prospettato da alcuni analisti. Ieri a Wall Street l’indice S&P 500 ha chiuso a + 3%, questa mattini i listini europei guadagnano circa l’1,5%. Il rialzo deciso ieri dalla banca centrale statunitense porta il costo del denaro all’1%. Si tratta inoltre del rialzo più consistente degli ultimi 22 anni. Contestualmente la Fed ha annunciato una nuova riduzione del volume degli acquisti di titoli. Oggi sii riunisce la Bank of England, da cui si attende un incremento dei tassi di ben l’1%. L’incremento dei tassi era atteso da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Salgono leche ieri laha alzato il costo del denaro dello 0,5% ma è escluso che il prossimo, atteso per giugno, possa essere dello 0,7% come prospettato da alcuni analisti. Ieri a Wall Street l’indice S&P 500 ha chiuso a + 3%, questa mattini i listini europei guadagnano circa l’1,5%. Ilieri dbanca centrale statunitense porta il costo del denaro all’1%. Si tratta inoltre delpiù consistente degli ultimi 22 anni. Contestualmente la Fed ha annunciato una nuova riduzione del volume degli acquisti di titoli.sii riunisce laof England, da cui si attende un incremento dei tassi di ben l’1%. L’incremento dei tassi era atteso da ...

