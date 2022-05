Mentana: «Mai dato spazio a No Vax o cospirazionisti». Ma a Matrix ospitò due negazionisti della strage dell’11 settembre (Di giovedì 5 maggio 2022) Mai ospitato cospirazionisti, No Vax, o negazionisti. E mai dato spazio anche a chi sostiene o giustifica l’invasione russa in Ucraina. È questo il sunto di uno status Fb scritto da Enrico Mentana in queste ore. Infatti, il direttore del Tg de La7 è uno dei più accesi critici di chi nelle proprie trasmissioni in questi due anni ha dato visibilità ai “No Vax” o ai sostenitori del dittatore russo. Ma, in realtà, nella coerenza sbandierata da Mentana, c’è una piccola macchia. Nell’ormai lontano 2006, l’allora conduttore di Matrix, in occasione del quinto “anniversario” della strage delle torre gemelle dell’11 settembre, ha ospitato nel suo studio due tra i più noti ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 5 maggio 2022) Mai ospitato, No Vax, o. E maianche a chi sostiene o giustifica l’invasione russa in Ucraina. È questo il sunto di uno status Fb scritto da Enricoin queste ore. Infatti, il direttore del Tg de La7 è uno dei più accesi critici di chi nelle proprie trasmissioni in questi due anni havisibilità ai “No Vax” o ai sostenitori del dittatore russo. Ma, in realtà, nella coerenza sbandierata da, c’è una piccola macchia. Nell’ormai lontano 2006, l’allora conduttore di, in occasione del quinto “anniversario”delle torre gemelle, ha ospitato nel suo studio due tra i più noti ...

