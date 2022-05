Meloni vede la crisi di governo: una buona notizia, non vanno avanti su niente (Di giovedì 5 maggio 2022) Giorgia Meloni non risparmia critiche al governo e all'azione del presidente del Consiglio Draghi. La leader di Fratelli d'Italia ha risposto alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco di Como, Giordano Molteni, con in particolare una domanda su un eventuale rischio crisi di governo dopo le ultime prese di posizione del leader del M5S, Giuseppe Conte: “Penso che la crisi di governo si rischi da diverso tempo e penso anche che sia una buona notizia. Quello che accade nella maggioranza dimostra che tu non puoi prendere una persona, per quanto autorevole sia, e mettergli attorno partiti che non condividono niente e pensare che funziona. Man mano che si avvicinano le elezioni i partiti, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Giorgianon risparmia critiche ale all'azione del presidente del Consiglio Draghi. La leader di Fratelli d'Italia ha risposto alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco di Como, Giordano Molteni, con in particolare una domanda su un eventuale rischiodidopo le ultime prese di posizione del leader del M5S, Giuseppe Conte: “Penso che ladisi rischi da diverso tempo e penso anche che sia una. Quello che accade nella maggioranza dimostra che tu non puoi prendere una persona, per quanto autorevole sia, e mettergli attorno partiti che non condividonoe pensare che funziona. Man mano che si avvicinano le elezioni i partiti, ...

Advertising

tempoweb : #Meloni vede la crisi di #governo: una buona notizia, non vanno avanti su niente #fratelliditalia #giorgiameloni… - Corry08101961 : RT @MarceVann: L’ultimo sondaggio politico di Euromedia Research vede in calo PD e Fratelli d’Italia, con Azione in crescita al pari del Mo… - CarloneDaniela : RT @MarceVann: L’ultimo sondaggio politico di Euromedia Research vede in calo PD e Fratelli d’Italia, con Azione in crescita al pari del Mo… - MarceVann : L’ultimo sondaggio politico di Euromedia Research vede in calo PD e Fratelli d’Italia, con Azione in crescita al pa… - fra_siciliano : Ei fu, ma ora è immobile Dato il mortal delirio, In Russia non va con remore In Polonia ha avuto il raggiro. Così… -