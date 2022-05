Meloni: «Non faccio gli interessi di FdI». Agli alleati: «Il proporzionale ammazzerebbe l’Italia» (Di giovedì 5 maggio 2022) ”Se c’è una cosa chiara, è che io non faccio gli interessi di Fdi. Altrimenti sarebbe stato facile per me e tutti noi andare al governo. Per avere maggiore agibilità di quella che ha un partito all’opposizione”. Giorgia Meloni, reduce dal successo milanese dell’assemblea programmatica, torna sul rapporto con gli alleati di centrodestra. “Rimango convinta del fatto che non puoi pensare di cambiare le cose facendo alleanze con i tuoi avversari. Abbiamo avuto una lettura diversa”. Nessun dramma, però. “Non dico – spiega la leader di FdI – che per questo gli altri abbiano fatto gli interessi di partito. Così come pretendo che non lo si dica di me…”. Parole rivolte indirettamente a Matteo Salvini. Meloni: non faccio gli interessi di FdI ”Sono sempre in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) ”Se c’è una cosa chiara, è che io nonglidi Fdi. Altrimenti sarebbe stato facile per me e tutti noi andare al governo. Per avere maggiore agibilità di quella che ha un partito all’opposizione”. Giorgia, reduce dal successo milanese dell’assemblea programmatica, torna sul rapporto con glidi centrodestra. “Rimango convinta del fatto che non puoi pensare di cambiare le cose facendo alleanze con i tuoi avversari. Abbiamo avuto una lettura diversa”. Nessun dramma, però. “Non dico – spiega la leader di FdI – che per questo gli altri abbiano fatto glidi partito. Così come pretendo che non lo si dica di me…”. Parole rivolte indirettamente a Matteo Salvini.: nonglidi FdI ”Sono sempre in ...

