Melillo è il nuovo procuratore nazionale antimafia, nomina del Csm a maggioranza (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato Giovani Melillo nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Ha avuto la meglio, con 13 voti a favore, sugli altri candidati: il capo della procura di Catanzaro Nicola Gratteri (a cui sono andate 7 preferenze) e il procuratore aggiunto alla Direzione nazionale antimafia Giovanni Russo (5 i voti espressi a suo favore). Melillo, 61 anni, di Foggia, è stato capo di gabinetto di Andrea Orlando quando era ministro della Giustizia e attualmente guidava la procura di Napoli.

