Mediaset, al via la campagna per la 'Festa della Mamma': ecco spot e programmazioni speciali e l'iniziativa per le mamme ucraine (Di giovedì 5 maggio 2022) La Mamma è sempre la Mamma. Domenica 8 maggio arriva il giorno dedicato alla donna più importante della nostra vita: la ' Festa della Mamma '. E anche Mediaset ha deciso di valorizzare il ruolo ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 maggio 2022) Laè sempre la. Domenica 8 maggio arriva il giorno dedicato alla donna più importantenostra vita: la ''. E ancheha deciso di valorizzare il ruolo ...

Advertising

lAbateFaria1 : @PinnaUgo @rafortrafort @ottobrerosa Mi sembra che Mentana questo l'abbia già fatto quando andò via dalla Rai, quan… - lorenzo10469500 : Dolore al ginocchio, Papa Francesco arriva in carrozzina a un incontro in Vaticano - TGCOM - fictionmediaset : RT @QuiMediaset_it: Al via la campagna #Mediaset per la #FestaDellaMamma2022: spot, approfondimenti news, rassegne cinematografiche e in pi… - QuiMediaset_it : Al via la campagna #Mediaset per la #FestaDellaMamma2022: spot, approfondimenti news, rassegne cinematografiche e i… - carlo234556 : RT @davidemaggio: Barbara D’Urso: «A Mediaset siamo tutti una grande famiglia»· E annuncia una ‘D’Urso-creatura’ all’Isola dei Famosi #Pa… -