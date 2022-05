' Mbappé | ok al rinnovo con il Psg' Ma arriva la smentita della madre

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il futuro di Kyliancontinua ad essere un caso di calciomercato. L'attaccante è stato accostato diverse volte al Real Madrid , che sarebbe disposto a fare follie per assicurarsi il fenomeno ...

Advertising

sportface2016 : La mamma di #Mbappè smentisce: 'Nessun accordo con il #Psg' - riccardomouse : @Pirichello Quindi l'anno prossimo come tridente avranno Leao, Mbappe fresco di rinnovo e Gerard - effe1312 : Non è già abbastanza morto il calcio? Bisogna infierire sul cadavere ogni giorno? - sportli26181512 : 'Mbappe-Psg, rinnovo vicino', la notizia dalla Francia. Ma la madre smentisce: Le Parisien annuncia l'accordo tra l… - Milannews24_com : Smentita sul rinnovo di #Mbappè -

Nella giornata di giovedì Le Parisien in Francia aveva dato la notizia deldel legame tra l'attaccante classe 1998 e i campioni di Francia: secondo il giornale parigino,avrebbe ...Ma nonostante questo, stando a quanto riporta Le Parisien ,sarebbe vicino ad accettare l'offerta del Psg per ildel contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. Secondo il ...