Maxi bracciali oro | la tendenza accattivante dell’estate 2022

Leggi su amica

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tutto, prima o poi, si dice che passi, anche le tendenze legate alla moda di stagione. Ma nel campo dei gioielli ci sono delle certezze, punti fissi incrollabili come iestivi, specialmente se dorati. Nella calda Spring Summerquesto tipo di gioiello è stato “glorificato” sulle passerelle, indossati in chiave gran sera sulla passerella di Saint Laurent o in modo più easy da Fendi o Valentino. Una cosa è certa: ne basta uno per trasformare anche il look più semplice in un outfit prezioso.morbidi Questi gioielli possono essere declinati in differenti modi, nella versione morbida si lasciano cadere sul polso, quasi a volerlo vestire delicatamente. Nonostante sianoche si fanno notare per le dimensioni questo modello permette di essere più ...