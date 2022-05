Maurizio Costanzo Show | la lite Sgarbi-Mughini era preparata? Paolo Bonolis se la ride

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il 4 maggio 2022 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del, ritornato sul piccolo schermo di Canale 5 in seconda serata per festeggiare i 40 anni del programma. E’ stata la solita serata in compagnia di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, i quali si sono concessi ad interviste e pareri personali. Tuttavia, proprio quest’ultimi hanno dato vita ad un litigio furioso tra Vittorioe Giampiero. I due sono venuti alle mani, ma sorgono molti dubbi. Amici 21, quali sono i reali rapporti tra i professori? Il pubblico del talent di Canale 5 si chiede spesso se tra i professori ci siano reali antipatie o se fingano: ecco cosa abbiamo scoperto! ...

Advertising

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - LCuccarini : Tra poco, su Canale 5, ritorno con Marco al Maurizio Costanzo show. Che emozione tornare al Parioli ?? Grazie Maur… - fanpage : Le immagini della rissa tra Sgarbi e Mughini al #MaurizioCostanzoShow - teobaratto90 : RT @guffanti_marco: Orsini ha conseguito l’idoneità all’insegnamento di prima fascia a luglio 2020, ma in SOCIOLOGIA GENERALE. È stato inv… - Lapid1 : RT @guffanti_marco: Orsini ha conseguito l’idoneità all’insegnamento di prima fascia a luglio 2020, ma in SOCIOLOGIA GENERALE. È stato inv… -

A quando il prossimo scontro Argomenti trattati Vittorio Sgarbi dopo la rissa con Mughini Le parole di Sgarbi sulla rissa con Mughini Nessuna pace dopo la rissa in tv Ospiti del......e degenerata tra lo sconcerto degli altri presenti Tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi non corre buon sangue da tempo ma quello che è accaduto durante la seconda puntata del '...Ma a Matrix ospitò due negazionisti della strage dell'11 settembre. Tutto è cominciato quando Al Bano, anch'egli ospite del Maurizio Costanzo Show, ha raccontato le sue esibizioni in Russia. APPROFOND ...Reduce da un anno intenso fra la tv, su Rai 1 per “Ciao Maschio”, con Nunzia Di Girolamo, e la radio, come ospite residente del programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri “Facciamo finta che…” ...