Mattino 5 manda in onda la vergogna vera | Panicucci sbigottita | tutti se ne lavano le mani VIDEO

Advertising

pignacolata_ : @frachimolala quell’uomo che manda mail alle tre del mattino di domenica non sta bene - trevelyannn : @Junji_Manda Lo farò ?? Guarda cosa possa dire, è una BOMBA. Ormai il mio primo pensiero al mattino è Persona 5 Royal. - namvxreflection : hyunjin che manda la buonanotte alle sette del mattino, i can’t AHAHAHAHAHAH - Wilson09244599 : @dukana2 Già prevedo: Ore 07'00 ospite 'ora esatta' Ore 08'00 'tg5' Ore 09'00 'uno mattina' Ore 10'00 'mi mand… - chiamatemiketa : 5 anni che le tigri vengono a sapere alle 7 del mattino che ci sono compiti alla prima ora e nessuno che ce li mand… -

ilmattino.it

Un guasto tecnico ha mandato in tilt il servizio della Metro C nella mattinata di oggi, giovedì 5 maggio. Il guasto, come comunicato da Atac, si è verificato intorno alle 7 del, in piena ora di punta. Per un'ora la circolazione è stata divisa in due: Alessandrino - Pantano e viceversa, e poi San Giovanni - Alessandrino. In entrambe le direzioni è servito cambiare ...... il personale di polizia penitenziaria festeggia la chiusura, ma alsuccessivo arriva una ...accomuna carcerati e carcerieri per un periodo di tempo indefinito fa saltare alcune barriere e... Gelbison rallenta e a Trapani ottiene solo un pareggio 1-1 “Mattino 5“, in onda quotidianamente sulla rete ammiraglia di Mediaset, porta alla luce casi di attualità, gossip e cronaca, offrendo ogni giorno agli spettatori una visuale d’insieme della temperatur ...Un guasto tecnico ha mandato in tilt il servizio della Metro C nella mattinata di oggi, giovedì 5 maggio. Il guasto, come comunicato da Atac, si è verificato intorno alle 7 del mattino, in piena ora d ...