Masters 1000 Madrid, Rafa Nadal ed il ritorno perfetto: tutti i risultati (Di giovedì 5 maggio 2022) Rafa Nadal torna a giocare sulla terra rossa e come atteso, batte senza troppa difficoltà il serbo Kecmanovic in 2 set. A vincere, tuttavia, sono stati anche Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Il primo si è imposto contro Korda, mentre il secondo ha eliminato l’australiano De Minaur 6-4, 6-1. Fuori dal Masters 1000 di Madrid, inoltre, sono finiti Bautista, Ruud, Cilic, Isner, Davidovich Fokina, Van De Zandschulp, Schwartzman, Garin e Pouille. Questi invece gli scontri odierni. Oggi in programma Rafa Nadal contro Goffin Rafa Nadal vuole far bene in questo Masters 1000 Madrid e oggi, per raggiungere i quarti di finale del torneo che ha già vinto in carriera 5 volte, dovrà riuscire a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022)torna a giocare sulla terra rossa e come atteso, batte senza troppa difficoltà il serbo Kecmanovic in 2 set. A vincere, tuttavia, sono stati anche Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Il primo si è imposto contro Korda, mentre il secondo ha eliminato l’australiano De Minaur 6-4, 6-1. Fuori daldi, inoltre, sono finiti Bautista, Ruud, Cilic, Isner, Davidovich Fokina, Van De Zandschulp, Schwartzman, Garin e Pouille. Questi invece gli scontri odierni. Oggi in programmacontro Goffinvuole far bene in questoe oggi, per raggiungere i quarti di finale del torneo che ha già vinto in carriera 5 volte, dovrà riuscire a ...

Advertising

sportface2016 : #MMOPEN | Ottavi di finale #Musetti vs #Zverev: a che ora e come seguirla - sportface2016 : #MMOPEN | Ottavi di finale #Sinner vs #AugerAliassime: a che ora e come seguirla - infoitsport : Masters 1000 Madrid 2022: Djokovic-Murray, le supersfide di Sinner e Musetti, le semifinali femminili. Lo spettacol… - OA_Sport : Masters 1000 Madrid 2022: #Djokovic-#Murray, le supersfide di #Sinner e #Musetti, le semifinali femminili. Lo spett… - ArafRah93923158 : Programma di oggi - ATP Masters 1000 Madrid #MutuaMadridOpen #MadridOpen -