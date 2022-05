Masters 1000 Madrid 2022: ritiro Murray, Djokovic ai quarti di finale senza giocare (Di giovedì 5 maggio 2022) Andy Murray si è ritirato prima del match contro Novak Djokovic negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Madrid 2022. Come comunicato dal torneo spagnolo, il tennista scozzese si è ritirato per un malessere non ancora specificato. Infortunio dunque per l’ex numero uno al mondo che fa sì che l’attuale leader della classifica Atp possa avanzare ai quarti di finale senza giocare e senza dunque dover superare un ostacolo molto impegnativo, usufruendo inoltre di un giorno di riposo totale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Andysi è ritirato prima del match contro Novaknegli ottavi didel torneodi. Come comunicato dal torneo spagnolo, il tennista scozzese si è ritirato per un malessere non ancora specificato. Infortunio dunque per l’ex numero uno al mondo che fa sì che l’attuale leader della classifica Atp possa avanzare aididunque dover superare un ostacolo molto impegnativo, usufruendo inoltre di un giorno di riposo totale. SportFace.

