Masters 1000 Madrid 2022: Djokovic-Murray, le supersfide di Sinner e Musetti, le semifinali femminili. Lo spettacolo del giovedì (Di giovedì 5 maggio 2022) Quella odierna potrebbe essere una delle giornate più incredibilmente intense a Madrid, dove il Masters 1000 e il WTA 1000 madrileno vanno in scena con ottavi di finale e semifinali rispettivamente. C’è carne al fuoco a volontà per ogni genere di discussione tennistica che si possa pensare. In particolare, il programma inizia con una delle sfide storiche degli ultimi vent’anni di tennis, quella tra Novak Djokovic e Andy Murray. Il serbo e lo scozzese si sono affrontati per non meno di 36 volte, con un bilancio di 25-11. Per le loro vicissitudini, però, non si affrontavano addirittura dalla finale di Doha nel 2017. Era dal 2008 (Montecarlo) che non si incrociavano a livello di ottavi, e dal 2015 che un confronto tra loro due non corrispondeva a una finale. E di ultimi ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Quella odierna potrebbe essere una delle giornate più incredibilmente intense a, dove ile il WTAmadrileno vanno in scena con ottavi di finale erispettivamente. C’è carne al fuoco a volontà per ogni genere di discussione tennistica che si possa pensare. In particolare, il programma inizia con una delle sfide storiche degli ultimi vent’anni di tennis, quella tra Novake Andy. Il serbo e lo scozzese si sono affrontati per non meno di 36 volte, con un bilancio di 25-11. Per le loro vicissitudini, però, non si affrontavano addirittura dalla finale di Doha nel 2017. Era dal 2008 (Montecarlo) che non si incrociavano a livello di ottavi, e dal 2015 che un confronto tra loro due non corrispondeva a una finale. E di ultimi ...

Advertising

ArafRah93923158 : Programma di oggi - ATP Masters 1000 Madrid #MutuaMadridOpen #MadridOpen - zazoomblog : Nadal-Goffin in tv oggi: orario canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 - #Nadal-Goffin #oggi: #orario… - zazoomblog : Nadal-Goffin in tv oggi: orario canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 - #Nadal-Goffin #oggi: #orario… - infoitsport : Masters 1000 Madrid 2022, raccattapalle 'ai piedi' di Sinner: divertente siparietto (VIDEO) - infoitsport : Sinner-Auger Aliassime in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 -