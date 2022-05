Mascherine obbligatorie al lavoro | nei negozi e sui mezzi di trasporto | le nuove regole

Advertising

AlexBazzaro : Cgil, Cisl e Uil favorevoli alle mascherine obbligatorie al lavoro. Ve la ricordate la pacca sulla spalla di Draghi a Landini? Ecco… - GuidoDeMartini : ?? PER SPERANZA DAL 1º MAGGIO AL 15 GIUGNO le mascherine al chiuso, dove non sono obbligatorie (trasporti), sono com… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Le mascherine rimarranno obbligatorie al chiuso fino al 15 giugno, nel trasporto pubblico, nei cinema, nei… - DavideDIDONAT15 : Mascherine obbligatorie sui luoghi di lavoro!! Ma basta con queste pagliacciate!!!!!! - Enzaedma60 : RT @AlexBazzaro: Cgil, Cisl e Uil favorevoli alle mascherine obbligatorie al lavoro. Ve la ricordate la pacca sulla spalla di Draghi a La… -

Dal primo maggio è caduto l'obbligo di indossare leal chiuso, ma con alcune e significative eccezioni. Rimangono, fino al 15 giugno, nel trasporto pubblico locale e a lunga ...Ecco dove bisogna indossarle e quali sono. Trasporti con FFP2 Secondo l'ordinanza ...della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro' è previsto "l'uso obbligatorio dellein ...Così l'ex consigliere Cusumano finito ai domiciliari fece trasferire il dirigente scomodo 07:17Al via l’assalto finale all’Azovstal: pioggia di fuoco sull’acciaieria 06:44Covid, mascherine ..."In ospedale e nelle strutture sanitarie l’uso delle mascherine continua a essere obbligatorio. Abbiamo mantenuto attivo il check point all’ingresso della struttura sanitaria per verificare il ...