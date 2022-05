Mascherine in Campania obbligatorie: le nuove regole (Di giovedì 5 maggio 2022) Mascherine, c'è già la retromarcia. La mappa delle restrizioni: domande e risposte Napoli, 5 maggio 2022 " Mascherine obbligatorie sul posto di lavoro , in Campania bisognerà indossarle nelle sale ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022), c'è già la retromarcia. La mappa delle restrizioni: domande e risposte Napoli, 5 maggio 2022 "sul posto di lavoro , inbisognerà indossarle nelle sale ...

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @dottorbarbieri: ???? DE LUCA (Reg. Campania) ha firmato ordinanza (in corso di pubblicazione) prescrivendo l'osservanza delle norme di pr… - IacoTullio : RT @dottorbarbieri: ???? DE LUCA (Reg. Campania) ha firmato ordinanza (in corso di pubblicazione) prescrivendo l'osservanza delle norme di pr… - marco_disca : RT @dottorbarbieri: ???? DE LUCA (Reg. Campania) ha firmato ordinanza (in corso di pubblicazione) prescrivendo l'osservanza delle norme di pr… - carlo_conforti : RT @dottorbarbieri: ???? DE LUCA (Reg. Campania) ha firmato ordinanza (in corso di pubblicazione) prescrivendo l'osservanza delle norme di pr… - eiopago1 : RT @dottorbarbieri: ???? DE LUCA (Reg. Campania) ha firmato ordinanza (in corso di pubblicazione) prescrivendo l'osservanza delle norme di pr… -