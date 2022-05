Mascherine e covid, Crisanti: “Solo ai fragili, per gli altri meglio non proteggersi” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sulle Mascherine il discorso è semplice: le devono usare i fragili e coloro che li accudiscono. A livello di riduzione dei contagi non hanno impatto: se la si mette al supermercato e poi nel resto della giornata non la si indossa l’impatto è zero”. A sottolinearlo è Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1. “A livello di popolazione, ora è meglio non proteggersi: paradossalmente, più ci proteggiamo e più allunghiamo il tempo da quando abbiamo fatto il vaccino, diventando più vulnerabili”, aggiunge. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sulleil discorso è semplice: le devono usare ie coloro che li accudiscono. A livello di riduzione dei contagi non hanno impatto: se la si mette al supermercato e poi nel resto della giornata non la si indossa l’impatto è zero”. A sottolinearlo è Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1. “A livello di popolazione, ora ènon: paradossalmente, più ci proteggiamo e più allunghiamo il tempo da quando abbiamo fatto il vaccino, diventando più vulnerabili”, aggiunge. L'articolo proviene da Italia Sera.

