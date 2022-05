Mascherine al lavoro e nei negozi | obbligo fino a giugno

Advertising

AlexBazzaro : Obbligo di #mascherine per il lavoro privato fino a giugno. Anche all’aperto. Ormai è solo volontà punitiva. Mero e… - AlexBazzaro : Cgil, Cisl e Uil favorevoli alle mascherine obbligatorie al lavoro. Ve la ricordate la pacca sulla spalla di Draghi a Landini? Ecco… - borghi_claudio : Cari miei, sindacati e confindustria tutti d'accordo sul tenere le mascherine nei luoghi di lavoro. I sindacati pla… - antonellaa262 : Nuova ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca: obbligo di mascherine sui luoghi di lavoro fino al… - ottopagine : Mascherine in Campania obbligatorie fino al 15 giugno sui luoghi di lavoro -

Ema: ok ai vaccini contro le varianti entro settembre • Resta in vigore il protocollo di sicurezza nei luoghi diche prevede l'uso obbligatorio delle, in attesa di una verifica ...Leggi anche >, quando sono obbligatorie o solo consigliate, negozi, bar e trasporti: le Faq Covid, l'Ema: 'Vaccini contro le varianti, ok a settembre' C'è una probabilità '...La mascherina al lavoro andrà indossata fino a giugno. Questa la decisione dopo l'incontro tra ministero del Lavoro, le imprese e i sindacati.Quindi, continuerà a valere l’obbligo di mascherina in azienda, 'in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto'. Il testo, firmato nell'aprile del 2021, verrà rivist ...