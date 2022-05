Mascherine al chiuso, per Bassetti “così non ne usciamo” (Di giovedì 5 maggio 2022) Mascherine al chiuso, per Matteo Bassetti “così non ne usciamo”. L’esperto parla anche della quarta dose in autunno Matteo Bassetti, virologo e direttore della Clinica di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, è molto critico nei confronti della scelta di continuare a indossare la mascherina al chiuso. Dice l’espero: “è l’ennesima dimostrazione che i provvedimenti riguardanti l’ambito sanitario, oggi, in Italia, non vengono presi dagli esperti e dai medici, ma dalla politica. Di questo passo, per superare le limitazioni che ci ha imposto il covid, ci vorranno dieci anni. Altro che ritorno alla normalità”. Inoltre, nell’intervista al quotidiano ‘Libero’ ha spiegato che “il nostro sistema è andato in tilt, è come un flipper impazzito. ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 maggio 2022)al, per Matteonon ne”. L’esperto parla anche della quarta dose in autunno Matteo, virologo e direttore della Clinica di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, è molto critico nei confronti della scelta di continuare a indossare la mascherina al. Dice l’espero: “è l’ennesima dimostrazione che i provvedimenti riguardanti l’ambito sanitario, oggi, in Italia, non vengono presi dagli esperti e dai medici, ma dalla politica. Di questo passo, per superare le limitazioni che ci ha imposto il covid, ci vorranno dieci anni. Altro che ritorno alla normalità”. Inoltre, nell’intervista al quotidiano ‘Libero’ ha spiegato che “il nostro sistema è andato in tilt, è come un flipper impazzito. ...

Advertising

borghi_claudio : Ok le ordinanze, ma nonostante le paranoie di speranza da domani SPARISCE GREEN PASS DA TUTTO (tranne le rsa) e via… - GuidoDeMartini : ???? SPERANZA NON VUOLE MOLLARE L’OSSO ?? ?? Vorrebbe proseguire con l’uso delle mascherine al chiuso non si sa per anc… - GuidoDeMartini : ?? PER SPERANZA DAL 1º MAGGIO AL 15 GIUGNO le mascherine al chiuso, dove non sono obbligatorie (trasporti), sono com… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, terapie intensive e ricoveri in calo. Cartabellotta: «Virus sottostimato, usiamo ancora mascherine al chiuso» ht… - Marilenapas : RT @SanitaInf: Gimbe: «Diminuiscono nuovi casi ma circolazione virale resta elevata. Mantenere mascherine al chiuso» -