Mascherine al chiuso, il solito pasticcio all’italiana. Bassetti ironizza: molto meglio lavarsi le mani (Di giovedì 5 maggio 2022) Mascherina al lavoro raccomandata nel settore pubblico, ancora per un po’ obbligatoria nel settore privato. Una anomalia “assolutamente non concepibile” secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica dell’ospedale Sacco di Milano. “Il rischio del virus – dice all’Adnkronos Salute – c’è o non c’è a prescindere che una persona lavori a uno sportello pubblico o in un ufficio privato”. “Come sempre siamo di fronte a scelte di tipo politico-sindacale” e non di natura scientifica, osserva l’esperta. “Evidentemente – aggiunge – la burocrazia, contratti di lavoro, impediscono di accettare comunque una misura trasversale” come la caduta dell’obbligo del dispositivo di protezione. LEGGI ANCHE Covid, la Germania abolisce le Mascherine anche al chiuso. Italia ancora senza... ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Mascherina al lavoro raccomandata nel settore pubblico, ancora per un po’ obbligatoria nel settore privato. Una anomalia “assolutamente non concepibile” secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica dell’ospedale Sacco di Milano. “Il rischio del virus – dice all’Adnkronos Salute – c’è o non c’è a prescindere che una persona lavori a uno sportello pubblico o in un ufficio privato”. “Come sempre siamo di fronte a scelte di tipo politico-sindacale” e non di natura scientifica, osserva l’esperta. “Evidentemente – aggiunge – la burocrazia, contratti di lavoro, impediscono di accettare comunque una misura trasversale” come la caduta dell’obbligo del dispositivo di protezione. LEGGI ANCHE Covid, la Gera abolisce leanche al. Italia ancora senza... ...

Advertising

borghi_claudio : Ok le ordinanze, ma nonostante le paranoie di speranza da domani SPARISCE GREEN PASS DA TUTTO (tranne le rsa) e via… - GuidoDeMartini : ???? SPERANZA NON VUOLE MOLLARE L’OSSO ?? ?? Vorrebbe proseguire con l’uso delle mascherine al chiuso non si sa per anc… - GuidoDeMartini : ?? PER SPERANZA DAL 1º MAGGIO AL 15 GIUGNO le mascherine al chiuso, dove non sono obbligatorie (trasporti), sono com… - SecolodItalia1 : Mascherine al chiuso, il solito pasticcio all’italiana. Bassetti ironizza: molto meglio lavarsi le mani… - wiseman31663184 : Dunque: se in Italia togliamo le #mascherine al chiuso > i contagi risalgono se all'estero, togliendole al chiuso… -