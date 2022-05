Mascherina al lavoro: cosa dicono Bassetti, Gismondo, Viola (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Mascherina al lavoro, ancora obbligatorio nel privato (fino al 30 giugno) e raccomandata nel pubblico. cosa ne pensano gli esperti? A trovarlo “assolutamente non concepibile” è Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Il rischio del virus – dice all’Adnkronos Salute – c’è o non c’è a prescindere che una persona lavori a uno sportello pubblico o in un ufficio privato”. “Come sempre siamo di fronte a scelte di tipo politico-sindacale” e non di natura scientifica, osserva l’esperta. “Evidentemente – aggiunge – la burocrazia, contratti di lavoro, impediscono di accettare comunque una misura trasversale” come la caduta dell’obbligo del dispositivo di protezione. Secondo Matteo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –al, ancora obbligatorio nel privato (fino al 30 giugno) e raccomandata nel pubblico.ne pensano gli esperti? A trovarlo “assolutamente non concepibile” è Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Il rischio del virus – dice all’Adnkronos Salute – c’è o non c’è a prescindere che una persona lavori a uno sportello pubblico o in un ufficio privato”. “Come sempre siamo di fronte a scelte di tipo politico-sindacale” e non di natura scientifica, osserva l’esperta. “Evidentemente – aggiunge – la burocrazia, contratti di, impediscono di accettare comunque una misura trasversale” come la caduta dell’obbligo del dispositivo di protezione. Secondo Matteo ...

