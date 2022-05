Martina (Fao): “Preoccupati per possibili tensioni sociali in Africa a causa dell’insicurezza alimentare” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – La guerra fra Russia e Ucraina non colpisce soltanto i militari e i civili nelle aree del conflitto, ma i suoi affetti vanno lontani. In un mondo globalizzato, nel quale gli Stati sono sempre più interdipendenti gli uni dagli altri, un tributo pesante, di fame e di sangue, è destinato a pagarlo, a breve termine e per molto tempo, anche l’Africa settentrionale e subsahariana. In particolare quei Paesi che dipendono esclusivamente dall’importazione di grano da Mosca e da Kiev e che, a causa del blocco delle esportazioni di cereali e prodotti per l’agricoltura, saranno costretti alla fame e di conseguenza soffriranno di instabilità politica e sociale. Di questi argomenti ha parlato con l’Adnkronos Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao, che ha sottolineato quanto “la guerra in Ucraina aggrava ulteriormente una ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – La guerra fra Russia e Ucraina non colpisce soltanto i militari e i civili nelle aree del conflitto, ma i suoi affetti vanno lontani. In un mondo globalizzato, nel quale gli Stati sono sempre più interdipendenti gli uni dagli altri, un tributo pesante, di fame e di sangue, è destinato a pagarlo, a breve termine e per molto tempo, anche l’settentrionale e subsahariana. In particolare quei Paesi che dipendono esclusivamente dall’importazione di grano da Mosca e da Kiev e che, adel blocco delle esportazioni di cereali e prodotti per l’agricoltura, saranno costretti alla fame e di conseguenza soffriranno di instabilità politica e sociale. Di questi argomenti ha parlato con l’Adnkronos Maurizio, vicedirettore generale della Fao, che ha sottolineato quanto “la guerra in Ucraina aggrava ulteriormente una ...

