Marsiglia-Feyenoord in tv stasera: orario, canale e diretta streaming Conference League 2021/2022 (Di giovedì 5 maggio 2022) Allo stadio Velodrome va in scena Marsiglia-Feyenoord, semifinale di ritorno della Uefa Conference League 2021/2022. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 di stasera (giovedì 5 maggio). Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore della squadra olandese. Gli uomini di Sampaoli, dunque, devono fare sul serio se vogliono ribaltare il confronto ed aggiudicarsi la finale di Tirana. Il match sarà visibile sia su DAZN sia su Sky Sport (canale 255). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà Marsiglia-Feyenoord. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e li accompagnerà con news, ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Allo stadio Velodrome va in scena, semifinale di ritorno della Uefa. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 di(giovedì 5 maggio). Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore della squadra olandese. Gli uomini di Sampaoli, dunque, devono fare sul serio se vogliono ribaltare il confronto ed aggiudicarsi la finale di Tirana. Il match sarà visibile sia su DAZN sia su Sky Sport (255). Sarà disponibile anche una liveattraverso le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e li accompagnerà con news, ...

