Marsiglia-Feyenoord | Conference League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 maggio 2022) Le semifinali divedono inuno dei match più affascinanti del turno. Le due compagini si giocano l’accesso alle semifinali in 90 minuti di grande spettacolo. Alle 21 si scenderà in campo, con il match di andata terminato all’andata 3-2 per gli olandesi; i gol di Dieng e Gerson non sono bastati contro la doppietta di Dessers e la rete di Sinisterra. I ragazzi di Sampaoli proveranno a rimontare e a raggiungere un obiettivo importante come una finale europea. Il, terzo nel campionato olandese, vuole conservare il vantaggio e proseguire una striscia positiva che dura da marzo, tra campionato e coppe. Ecco le ultime sulla sfida di questa sera....