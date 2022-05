Mario Adinolfi pensa di comprare il reality anti-gay russo. Ma in Italia potrebbe funzionare? (Di giovedì 5 maggio 2022) Si intitola “? ?? ???”, che tradotto diventa “I’m not gay“. Non più solo il Cremlino, ora anche i media russi alzano la posta in gioco sul tavolo dell’omofobia, creando un intero reality show in cui alcuni uomini cercano di dimostrare di non essere omosessuali. Sì, avete capito bene: il ‘colpevole’ alla fine è che non si dimostra abbastanza macho e abbastanza attratto dalle donne. Trasmesso su YouTube, è stato pensato e verrà co-condotto da Vitaly Milonov, un politico di estrema destra che dedica la maggior parte del suo tempo a promuovere misure anti-Lgbtq+ in Russia, tra cui la legge sulla propaganda anti-gay. Gli ingredienti di un cocktail omofobo Vitaly Milonov, politico conduttore del reality, si aggira con un gruppo di ragazze pronto a punire fisicamente i concorrenti non abbastanza ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 5 maggio 2022) Si intitola “? ?? ???”, che tradotto diventa “I’m not gay“. Non più solo il Cremlino, ora anche i media russi alzano la posta in gioco sul tavolo dell’omofobia, creando un interoshow in cui alcuni uomini cercano di dimostrare di non essere omosessuali. Sì, avete capito bene: il ‘colpevole’ alla fine è che non si dimostra abbastanza macho e abbastanza attratto dalle donne. Trasmesso su YouTube, è statoto e verrà co-condotto da Vitaly Milonov, un politico di estrema destra che dedica la maggior parte del suo tempo a promuovere misure-Lgbtq+ in Russia, tra cui la legge sulla propaganda-gay. Gli ingredienti di un cocktail omofobo Vitaly Milonov, politico conduttore del, si aggira con un gruppo di ragazze pronto a punire fisicamente i concorrenti non abbastanza ...

Luce_news : Mario Adinolfi pensa di comprare il reality anti-gay russo. Ma in Italia potrebbe funzionare? - FValsabbia : RT @PdF_eventi_news: 'La disUnione Europea': ne parla @MarioAdinolfi (#Presidente del #PopolodellaFamiglia) insieme a tante altre notizie… - PdF_eventi_news : 'La disUnione Europea': ne parla @MarioAdinolfi (#Presidente del #PopolodellaFamiglia) insieme a tante altre noti… - MargheritaRuff1 : Stampa e Vangelo Mario Adinolfi 04-05-2022 - StigmabaseF : Adinolfi come al solito ci va giù pesante: “Reality per scoprire i gay? Compro i diritti e lo ...: Mario Adinolfi i… -