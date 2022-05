Marco Masini, la madre morta a 47 anni e il legame con la sorella: “Ci amiamo alla follia” (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è un evento traumatico nella vita di Marco Masini, lo racconta a Oggi è un altro giorno: la morte della madre. Lei aveva solo 47 anni, Marco Masini era troppo giovane per perderla, aveva 17 anni quando si è ammalata, poco più quando è andata via. La sorella del cantante era ancora più piccola, una bambina di 13 anni che il giorno dopo si è ritrovata ad essere la donna di casa e anche a fare da mamma a Marco. E’ di certo la musica che anche in quel periodo ha salvato Marco Masini ma aggiunge subito: “Anche mia sorella mi ha salvato”. Quando è morta la mamma è mancato quel punto di riferimento importante: “Io e mia sorella ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è un evento traumatico nella vita di, lo racconta a Oggi è un altro giorno: la morte della. Lei aveva solo 47era troppo giovane per perderla, aveva 17quando si è ammalata, poco più quando è andata via. Ladel cantante era ancora più piccola, una bambina di 13che il giorno dopo si è ritrovata ad essere la donna di casa e anche a fare da mamma a. E’ di certo la musica che anche in quel periodo ha salvatoma aggiunge subito: “Anche miami ha salvato”. Quando èla mamma è mancato quel punto di riferimento importante: “Io e miaci ...

