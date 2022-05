Marco Masini, il dolore dopo la morte della madre: “La musica mi ha salvato” (Di giovedì 5 maggio 2022) È stato uno dei cantanti simbolo di un’intera generazione, e i suoi brani sono stati la colonna sonora dei momenti più importanti di molti di noi. Marco Masini, cantautore apprezzatissimo dal suo pubblico, si è raccontato ai microfoni di Serena Bortone, nel salotto di Oggi è un altro giorno, tra carriera e vita privata. Marco Masini, voce dei giovani degli anni Novanta Simbolo di un’intera generazione, il cantautore fiorentino si è raccontato tra carriera e vita privata nel salotto di Oggi è un altro giorno. Masini ha ripercorso il suo percorso musicale, fatto di grandi successi e brani diventati la colonna sonora delle nostre vite. Una carriera iniziata da giovanissimo e un cammino già chiaro fin da piccolissimo. La strada del resto era già tracciata: Marco già da ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 maggio 2022) È stato uno dei cantanti simbolo di un’intera generazione, e i suoi brani sono stati la colonna sonora dei momenti più importanti di molti di noi., cantautore apprezzatissimo dal suo pubblico, si è raccontato ai microfoni di Serena Bortone, nel salotto di Oggi è un altro giorno, tra carriera e vita privata., voce dei giovani degli anni Novanta Simbolo di un’intera generazione, il cantautore fiorentino si è raccontato tra carriera e vita privata nel salotto di Oggi è un altro giorno.ha ripercorso il suo percorsole, fatto di grandi successi e brani diventati la colonna sonora delle nostre vite. Una carriera iniziata da giovanissimo e un cammino già chiaro fin da piccolissimo. La strada del resto era già tracciata:già da ...

