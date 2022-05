Advertising

Periodico Italiano

Irene Famà per 'la Stampa'4 Anche i maghi prendono abbagli. Contabili, in questo caso. La vicenda, approdata di recente in tribunale, ruota intorno al mondo diMarchisio, nome d'arte, alle sue ...Sabato 14 maggio il Teatro Sociale di Alba va in scena la prima assoluta di 'Carlotta. The musical', su testi e libretto da James David Spellman e musiche di Filippo Cosentino, con ospitecome voce narrante. Spellman, consulente in strategie di comunicazione con un master a Oxford che vive a Washington, è rimasto talmente colpito dalla sua permanenza, tre anni fa, ad Alba, ... Marco Berry, da Le Iene allo Spazio, ma anche in tribunale: che fine ha fatto The musical", su testi e libretto da James David Spellman e musiche di Filippo Cosentino, con ospite Marco Berry come voce narrante. Spellman, consulente in strategie di comunicazione con un master a ...The Rays had four pitchers combine for the one-hitter. Chase Berry got the win after starting things out with two strong innings and striking out the side twice. Lucas Hodgson then took an inning, ...