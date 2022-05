Maradona: la maglia della “Mano de Dios” venduta per 8,8 milioni di euro (Di giovedì 5 maggio 2022) La maglia che Diego Maradona ha indossato nella partita contro l’Inghilterra dei Mondiali del 1986 è stata acquistata per 8,8 milioni di euro. Aggiudicata. La maglia che Diego Armando Maradona ha indossato nella partita contro l’Inghilterra dei Mondiali del 1986, quella del gol della ‘Mano de Dios’ e di quello più bello della storia del Leggi su 2anews (Di giovedì 5 maggio 2022) Lache Diegoha indossato nella partita contro l’Inghilterra dei Mondiali del 1986 è stata acquistata per 8,8di. Aggiudicata. Lache Diego Armandoha indossato nella partita contro l’Inghilterra dei Mondiali del 1986, quella del golde’ e di quello più bellostoria del

Advertising

Agenzia_Ansa : La maglia di Maradona 'Mano de Dios' venduta per 8,8 milioni di euro. Primato dei cimeli sportivi. Nel 2002 per la… - gazzettanapoli : Aggiudicata. La maglia che Diego Maradona ha indossato nella partita control'Inghilterra dei Mondiali del 1986, que… - gazzettanapoli : Aggiudicata. La maglia che Diego Maradona ha indossato nella partita control'Inghilterra dei Mondiali del 1986, que… - Milannews24_com : Maradona, la maglia della “Mano de Dios” battuta all’asta per 8,8 milioni: è record - ilpensologo : La maglia di Maradona venduta per 8.8 milioni. Oltre il sudore, c'è qualcos'altro da sniffare. #Torino #Torino… -