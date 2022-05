Manuela Arcuri: “Sto pensando all’adozione” (Di giovedì 5 maggio 2022) L’attrice ed ex modella italiana ha spiegato ai microfoni di Verissimo in che modo è cambiata la sua vita da quando ha deciso di avere un bambino e quale strada sta percorrendo oggi all’età di 45 anni, con una carriera importante alle spalle. L’attrice italiana che deve la sua florida carriera a Pieraccioni, ha presenziato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) L’attrice ed ex modella italiana ha spiegato ai microfoni di Verissimo in che modo è cambiata la sua vita da quando ha deciso di avere un bambino e quale strada sta percorrendo oggi all’età di 45 anni, con una carriera importante alle spalle. L’attrice italiana che deve la sua florida carriera a Pieraccioni, ha presenziato L'articolo

Advertising

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Manuela Arcuri si sposa: il sì a luglio in un castello #manuela #castelloodescalchi #manuelarcuri - peppesava : RT @Ragusanews: Manuela Arcuri si sposa e realizza il suo sogno in un castello - Ragusanews : Manuela Arcuri si sposa e realizza il suo sogno in un castello - VelvetMagIta : Manuela Arcuri si sposa: svelata data e location dell’evento #VelvetMag #Velvet - VanityFairIt : L’attrice e l’imprenditore - che stanno insieme da 12 anni e si sono già scambiati le promesse a Las Vegas nel 2013… -