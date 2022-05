Manchester United: senza Champions Ronaldo può partire (Di giovedì 5 maggio 2022) Cristiano Ronaldo sta considerando l'idea di lasciare il Manchester United dopo un solo anno dal suo ritorno. Secondo il Sun, il portoghese... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Cristianosta considerando l'idea di lasciare ildopo un solo anno dal suo ritorno. Secondo il Sun, il portoghese...

Advertising

Naija_PR : Mata Matters! Manchester United scores. It's Cristiano Ronaldo!!! MUN 2-0 BRE - GabrielePlatan7 : @beacolombo_bc Beh, è chiaro che se lo chiama l'Espanyol o il Newcastle non ci va (squadre di metà classifica). Ma… - ocramed94 : @Alemilanista86 Ho detto che Mourinho al Manchester United é stato esonerato perché ha speso milioni per costruire… - AgenteChic : Con l’uscita di Eric #Bailly dal Manchester United entrerà un difensore centrale, Jurrien #Timber è un’opzione conc… - alfios1993 : @RealPiccinini Sandro, hai fatto una telecronaca fantastica, insieme alla finale del 99' tra Bayern e Manchester un… -