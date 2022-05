“Malato di diabete | senza medico di base niente esami e farmaci | come si può?

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 maggio 2022) Matteo Malighetti, di Capizzone, racconta per filo e per segno la propria odissea per farsi prescrivere deiper il, malattia di cui soffre. Da venerdì 29 aprile a oggi, giovedì 5 maggio, la soluzione non è stata ancora trovata. Così il signor Malighetti si è rivolto, con una lettera, al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, all’assessora al welfare Letizia Moratti, a tutti i consiglieri regionali lombardi, e per conoscenza alla Procura della Repubblica. Con la presente voglio portare alla vostra attenzione le problematiche in cui versa il Servizio Sanitario Lombardo nella provincia di Bergamo attraverso l’esperienza vissuta dal sottoscritto e non ancora risolta: Il giorno 29/04/2022 mi recavo presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII per una visita Diabetologica durante la quale lo specialista di turno mi sottoscriveva degli ...