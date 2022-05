Madrid | Musetti e Sinner volano agli ottavi Nadal è sempre lui dopo il lungo stop

(Di giovedì 5 maggio 2022) Rafaè pronto per definizione. L'eterno campione spagnolo, 35 anni, ha aperto ieri con una vittoria la sua stagione sulla terra battuta, in una partita che segnava il ritorno sei settimane...

Advertising

Eurosport_IT : MUSETTI AGLI OTTAVI ???????? Netta vittoria di Musetti per 6-4 6-3 contro Korda al 2° turno, agli ottavi sfiderà Zvere… - Eurosport_IT : SINNER AGLI OTTAVI ???????? Dopo Musetti anche Sinner supera il turno ai Masters1000 di Madrid ???? #ATP | #Masters1000… - SuperTennisTv : ?? Un super #Musetti a Madrid sconfigge Korda 6-4 6-3 e raggiunge gli ottavi di finale del #MMOPEN! #tennis - infoitsport : Un super classico, Sinner, Musetti e tutti i favoriti: il programma di oggi a Madrid - infoitsport : ATP Madrid, Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime non si sono mai affrontati. Canadese sotto nei precedenti con Mus… -

Nel secondo turno del Masters 1000 dicui aveva avuto accesso diretto, Nadal ha dominato il ... Anche unispiratissimo vola agli ottavi del prestigioso torneo. Ieri il 20enne toscano n. ...Il programma degli ottavi di finale su Sky Sport Sky Sport Uno, dopo le 20 Sky Sport Arena ore 12: DJOKOVIC (Srb) - MURRAY (Gbr) non prima delle 15.30:(Ita) - ZVEREV (Ger) non prima delle 17.30: A. ALIASSIME/GARIN - SINNER (ita) Sky Sport Tennis ore 12: RUBLEV - EVANS (Gbr) non prima delle 13.30: HURKACZ (Pol) - LAJOVIC (Srb) non prima ...Jannik Sinner in crescendo al Masters 1000 di Madrid. (LiveTennis.it) Partenza sprint di Lorenzo nel primo game e replica nel settimo, con Lorenzo che si porta così sul 5 a 2. Lorenzo Musetti prima e ...Lorenzo Musetti continua il suo grande percorso al Masters 1000 di Madrid: il tennista azzurro, partito dalle qualificazioni, vince anche il match di secondo turno contro Sebastian Korda in due set ed ...