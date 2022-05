Maddie McCann | la procura tedesca | “Nuove prove | abbiamo la certezza che Christian Bruckner sia l’assassino della bambina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Credo che ci sianoche possono darci lachesiadi Madeleine“: lo ha dichiarato iltore tedesco HansWolter in un’intervista alla testata portoghese Sabado. Conosciuta con il soprannome di, lainglese aveva 3 anni quando, il 3 maggio del 2007, è sparita dalla stanza di un residence in cui dormiva con i fratelli a Praia da Luz, nel sud del Portogallo, dove la famiglia era andata in vacanza. L’intervista a Wolter è stata pubblicata in occasione del quindicesimo anniversario dalla sua sparizione: iltore tuttavia ha ammesso a Sabado che ledi ...