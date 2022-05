Maccarese | lavori alle fogne di via dei Monti dell’Ara | l’inizio del cantiere slitta a settembre

(Di giovedì 5 maggio 2022) Fiumicino – È terminato, presso gli uffici dell’Assessorato aiPubblici, l’incontro con Acea Ato 2 per affrontare le problematiche legate alche completerà il collettore fognario di via dei. “Questa è un’opera che i cittadini attendono da moltissimo tempo – afferma l’Assessore Caroccia –. In questi anni ho personalmente pressato Acea per fare in modo che ilpartisse ed ora finalmente sono arrivati tutti i nullaosta dai vari enti quali la sovrintendenza, la Riserva, laSpa e le autorizzazioni comunali”. Nell’incontro odierno sono stati valutati punto per punto tutti i dettagli del progetto per effettuare la scelta migliore su modalità e tempi del lavoro. “Gli scavi – aggiunge – devono obbligatoriamente ...

Il Faro online

