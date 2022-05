M5S | Gaudiano | “Tratta ferroviaria Eboli-Calitri | ok dalla regione Campania allo studio di fattibilità”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La Senatrice del Movimento 5 Stelle Feliciaa margine dell’audizione con associazioni e amministratori: “Si alle realizzazione della bretella/Pescopagano che si collegherà con la Ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio (FG)/Lacedonia (AV) e a San Nicola di Melfi (PZ) fino a Battipaglia e la nuova linea di Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria”. “Con il via liberadicon Rfi da parte del presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone, compiamo un passo avanti importante per far ripartire l’opera, dopo oltre un decennio di battaglie e appelli delle comunità locali. La linea aprirebbe una viaal mare per le Aree Interne ricomprese tra l’Alta ...