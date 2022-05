Lungo la Via degli Dei per sensibilizzare sulle spondiloartriti (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - Giorgio Circosta, giovane adulto della provincia di Varese che da almeno 15 anni soffre di spondilite anchilosante, sarà protagonista di “Passi di Salute”, il progetto di sensibilizzazione sulle spondiloartriti promosso da Novartis con il patrocinio delle principali associazioni di pazienti con malattie reumatologiche. Giorgio percorrerà la “Via degli Dei”, un'antica strada militare che collega Bologna a Firenze e che prende il nome da una serie di monti che la caratterizzano: Monte Adone, Monte Venere e Monte Luario (la dea della Luna). La diagnosi della patologia non è stata facile, all'inizio sembrava un normale mal di schiena ma i trattamenti non funzionavano. I massaggi erano dolorosi, i consigli di cambiare materasso o provare cure a base di arnica completamente inutili. Essere entrato quasi per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - Giorgio Circosta, giovane adulto della provincia di Varese che da almeno 15 anni soffre di spondilite anchilosante, sarà protagonista di “Passi di Salute”, il progetto di sensibilizzazionepromosso da Novartis con il patrocinio delle principali associazioni di pazienti con malattie reumatologiche. Giorgio percorrerà la “ViaDei”, un'antica strada militare che collega Bologna a Firenze e che prende il nome da una serie di monti che la caratterizzano: Monte Adone, Monte Venere e Monte Luario (la dea della Luna). La diagnosi della patologia non è stata facile, all'inizio sembrava un normale mal di schiena ma i trattamenti non funzionavano. I massaggi erano dolorosi, i consigli di cambiare materasso o provare cure a base di arnica completamente inutili. Essere entrato quasi per ...

