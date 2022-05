Lulù Selassié sulla rottura con Manuel Bortuzzo | “Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 5 maggio 2022) Sono passati ormai 10 giorni dall’annunciodacon il quale rivelava ai fan di aver chiuso la relazione con. Un fulmine a ciel sereno per i fan, dal momento che la coppia parlava già di progetti comuni, nonostante già circolassero rumor su qualche piccola difficoltà che la principessa avrebbe avuto con la famiglia del nuotatore. Oggi l’ex gieffina è tornata a parlare dellaconfermando di aver avuto problemi sopratcon ildi lui, Francorivela qualche retroscena sul rapporto con FrancoLe rotture non sono mai semplici e molto spesso le discussioni attorno a cosa non ha funzionato possono andare ...