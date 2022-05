Lulù Selassié e LDA: nuovo progetto musicale insieme? Il gossip (Di giovedì 5 maggio 2022) Lulù Selassié e LDA al centro del gossip: li aspetta un nuovo progetto musicale insieme? Ecco cosa è accaduto su Twitter Lulù Selassié e LDA sono finiti in trend topic su Twitter grazie ai follower affettuosi della principessa etiope che per distrarla in questo periodo difficile dopo la rottura con Manuel Bortuzzo hanno espresso un desiderio: vederla protagonista del video del cantante di Amici, il talent show di Maria De Filippi. In pratica il cantante napoletano sta cercando la protagonista per il suo video Bandana. Da qui l’idea dei fan di candidare la principessa etiope: “Vogliamo Lulù nel video di Bandana!”. Così recita il tweet che è finito in una diretta del cantante. Successivamente hanno informato ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 maggio 2022)e LDA al centro del: li aspetta un? Ecco cosa è accaduto su Twittere LDA sono finiti in trend topic su Twitter grazie ai follower affettuosi della principessa etiope che per distrarla in questo periodo difficile dopo la rottura con Manuel Bortuzzo hanno espresso un desiderio: vederla protagonista del video del cantante di Amici, il talent show di Maria De Filippi. In pratica il cantante napoletano sta cercando la protagonista per il suo video Bandana. Da qui l’idea dei fan di candidare la principessa etiope: “Vogliamonel video di Bandana!”. Così recita il tweet che è finito in una diretta del cantante. Successivamente hanno informato ...

