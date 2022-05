L’ultima magia di Carlo Ancelotti che marcia verso il record di Champions con fame calma E ora c’è il Liverpool | croce e delizia col Milan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ha pure fatto un passo indietro, mettendo i giocatori davanti a tutto. Anche se stesso. “Allenare questa squadra è molto soddisfacente”, si è limitato a dire guardandosi dentro. Quindi la saggezza: “L’ho detto ieri, queste partite non è importante chi le inizia, ma chi le finisce”. E davvero così è andata, dentro quello stadio dove “basta una scintilla”, ipse dixit.da Reggiolo l’ha rifatto. Come contro il Chelsea, come contro il Paris Saint Germain. Il Manchester City di Pep Guardiola è la terza corazzata a doversi inchinare al suo Real Madrid che in questa annata diLeague è una sorta di Ercolino sempre in piedi. E va bene Karim Benzema, sì ok Rodrygo, ma ecco qualcosa conterà pure chi se ne sta in panchina conserafica, senza mai agitarsi e andare fuori giri. Neanche al gol di Mahrez ...