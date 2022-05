Luca Steinmann in piena zona di guerra, tra bombardamenti ed evacuazioni di civili (Di giovedì 5 maggio 2022) Il nostro inviato è stato a Popasna in una base di una milizia di cosacchi: man mano che avanzano e conquistano territori mandano gli sfollati nella Federazione ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 maggio 2022) Il nostro inviato è stato a Popasna in una base di una milizia di cosacchi: man mano che avanzano e conquistano territori mandano gli sfollati nella Federazione ...

Advertising

TgLa7 : #SpecialeTgLa7 @luca_steinmann1 da #Lugansk: I russi non fanno più riferimento alla liberazione dell'Ucraina dai na… - feetonthecool : @MentanaEnrico tranquillo c'è sempre Luca Steinmann da dietro un muro che interrompe la dittatura del ridicolo per… - BurgisRic : RT @andrea92570591: @Ariachetira Non ci sono giornalisti italiani con i russi…ma @myrtamerlino ..luca steinmann mi pare che sia quasi sempr… - andrea92570591 : @Ariachetira Non ci sono giornalisti italiani con i russi…ma @myrtamerlino ..luca steinmann mi pare che sia quasi sempre con loro????????? - Aquilar47566397 : @TgLa7 @luca_steinmann1 Ma lei steinmann sta dicendo cazzate a iosa. Che la Santa sede sanziona la chiesa ortodossa… -