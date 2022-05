Lotta, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tre occasioni a disposizione per gli italiani (Di giovedì 5 maggio 2022) Il CIO ha ufficializzato anche i criteri di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 relativi alla Lotta. Pochissime novità rispetto alla precedente edizione di Tokyo, confermati in blocco gli eventi con in palio le medaglie (18). Per gli uomini sono previste 6 categorie di peso per la Lotta libera (-57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg) e 6 per la greco-romana (-60 kg, -67 kg, -77, -87, -97, -130 kg), mentre per le donne le categorie sono 6 solo per la Lotta libera (-50 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -76 kg). Invariato anche il numero di quote a disposizione (288 totali, 192 maschili e 96 femminili), tutte non nominali, con 16 partecipanti per ogni categoria. Ricordiamo che un Paese potrà schierare al massimo un ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Il CIO ha ufficializzato anche idiper i Giochi Olimpici direlativi alla. Pochissime novità rispetto alla precedente edizione di Tokyo, confermati in blocco gli eventi con in palio le medaglie (18). Per gli uomini sono previste 6 categorie di peso per lalibera (-57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg) e 6 per la greco-romana (-60 kg, -67 kg, -77, -87, -97, -130 kg), mentre per le donne le categorie sono 6 solo per lalibera (-50 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -76 kg). Invariato anche il numero di quote a(288 totali, 192 maschili e 96 femminili), tutte non nominali, con 16 partecipanti per ogni categoria. Ricordiamo che un Paese potrà schierare al massimo un ...

Advertising

infobetting : Serie A 2021-22, lotta per la salvezza: calendario, scontri diretti e criteri in caso di arrivo a pari punti… - stefano1176 : @DelpapaMax Grande conquista di civiltà sul cognome, ma il nome? Spero in futuro i nomi verranno scelti dallo stat… -