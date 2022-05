Lorenzo Musetti: “Mi sono fatto male nel riscaldamento. Giocherò a Roma? Domani gli esami” (Di giovedì 5 maggio 2022) Lorenzo Musetti si è ritirato nel corso della sfida contro Alexander Zverev, ottavo di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano aveva perso il primo set, poi all’inizio della seconda frazione ha deciso di alzare bandiera bianca a causa di un problema alla coscia. Si tratta di un brutto stop per il 20enne, che ora deve comprendere l’entità dell’infortunio per capire se potrà giocare settimana prossima agli Internazionali d’Italia. Lorenzo Musetti ha raccontato quanto successo ai microfoni di Ubitennis: “Ho l’amaro in bocca, non pensavo andasse così. Domani arrivo a Roma e farò tutti gli esami possibili, il medico mi ha detto di stare a riposo 24 ore e fare radiografia. Mi sono fatto male nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022)si è ritirato nel corso della sfida contro Alexander Zverev, ottavo di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano aveva perso il primo set, poi all’inizio della seconda frazione ha deciso di alzare bandiera bianca a causa di un problema alla coscia. Si tratta di un brutto stop per il 20enne, che ora deve comprendere l’entità dell’infortunio per capire se potrà giocare settimana prossima agli Internazionali d’Italia.ha raccontato quanto successo ai microfoni di Ubitennis: “Ho l’amaro in bocca, non pensavo andasse così.arrivo ae farò tutti glipossibili, il medico mi ha detto di stare a riposo 24 ore e fare radiografia. Minel ...

Eurosport_IT : CHE CUORE MUSETTI! ?????? Lorenzo parte male contro Ivashka poi dopo la pausa pioggia riordina le idee e sfodera una… - sportal_it : Lorenzo Musetti, radiografia in arrivo e Roma a rischio - Ilsuperbo89 : Non puoi farmi questo Lorenzo. Ti prego. Il destino non può essere così crudele. Non può. Non ci voglio pensare nea… - chfaorcheaoe : RT @MichalSamulski: ATP Rome main draw wildcards Lorenzo Musetti Flavio Cobolli Matteo Arnaldi Francesco Passaro - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Lorenzo Musetti ed il problema alla coscia sinistra: “Tra 24 ore la decisione se giocare Roma” -