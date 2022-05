Lorella Boccia | sotto il vestito niente e i fan sognano

Advertising

infoitcultura : Lorella Boccia e Ilary Blasi, stessa gaffe nella stessa sera: il pubblico scoppia a ridere - ParliamoDiNews : Lorella Boccia chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, figlia, vita privata, Instagram, Amici, dove vive… - infoitcultura : Made in Sud, Lorella Boccia strega tutti: il look che solo lei può indossare - infoitcultura : Lorella Boccia in lilla a Made in Sud: l'abito lascia schiena nuda e fianchi scoperti - FianteAlighieri : @ENN3___ Acchiapp a Clementino e Lorella Boccia -

Nella serata di ieri, lunedì 2 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata di Made in sud , ovver o il programma condotto dae Clementino. I l fortunato show di Rai 2 sembra che stia avendo un grandissimo successo, nonostante il cambio di conduzione. Ricordiamo infatti che lo fino allo scorso anno era ...Paura a Made in Sud per Mariano Bruno che è scivolato nel corso della puntata andata in onda ieri. Il comico partenopeo è entrato in scena per uno sketch cone Maurizio Casagrande quando il 'suo' Totore è franato sul palco. Il comico, che ha condiviso il video anche sui social, si è subito rialzato e senza battere ciglio ha recitato la sua ...Quest’ultima trasmissione quest’anno ha preferito non condurla e lasciarla in mano a Clementino e Lorella Boccia, per poter fare il giudice in prima serata nella scuola che l’ha reso celebre: Amici di ...Nella nuova edizione di Made in Sud che sta andando in onda il lunedì sera su Rai due a condurre c’è Lorella Boccia in compagnia del rapper Clementino. E nel corso della scorsa puntata la conduttrice ...