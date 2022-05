L’Oms dà i numeri. Il Covid avrebbe causato 15 milioni di morti in tutto il Mondo. Ma sono il doppio di quanto aveva inizialmente stimato (Di giovedì 5 maggio 2022) L’Oms ormai dà i numeri. Alla lunga lista di errori e sottovalutazioni in cui è inciampata l’Organizzazione delle Nazioni Unite guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus, da due anni alle prese con la pandemia, ora si aggiunge pure il sospetto che chi dovrebbe impartire su scala globale le direttive sulla salute pubblica in realtà non sa neanche contare. I morti causati dal Covid-19 sono il doppio di quanto L’Oms aveva inizialmente stimato Il tema riguarda il discusso conteggio delle vittime causate dal Covid-19, dunque non un aspetto secondario, perché i numeri e le statistiche, quando si ha a che fare con la salute, sono importanti. È di oggi la notizia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 maggio 2022)ormai dà i. Alla lunga lista di errori e sottovalutazioni in cui è inciampata l’Organizzazione delle Nazioni Unite guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus, da due anni alle prese con la pandemia, ora si aggiunge pure il sospetto che chi dovrebbe impartire su scala globale le direttive sulla salute pubblica in realtà non sa neanche contare. Icausati dal-19ildiIl tema riguarda il discusso conteggio delle vittime causate dal-19, dunque non un aspetto secondario, perché ie le statistiche, quando si ha a che fare con la salute,importanti. È di oggi la notizia ...

Advertising

mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: L’Oms dà i numeri. Il Covid avrebbe causato 15 milioni di morti in tutto il Mondo. Ma sono il doppio di quanto aveva in… - fcolarieti : L’Oms dà i numeri. Il Covid avrebbe causato 15 milioni di morti in tutto il Mondo. Ma sono il doppio di quanto avev… - LaNotiziaTweet : L’Oms dà i numeri. Il Covid avrebbe causato 15 milioni di morti in tutto il Mondo. Ma sono il doppio di quanto avev… - creamycartoon : @emme_di Tranquillo, l’OMS ha appena raddoppiato le vittime della pandemia, conteggiando anche chi è morto per altr… - focusTECHit : Europa in sovrappeso: numeri preoccupanti secondo l'OMS - #Dieta #Obesità | -