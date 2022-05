L’omicidio di Alice a Genova | le minacce del fratello al padre sette ore prima dell’agguato | “Vi taglio la gola” La Procura apre un’inchiesta per omissione di atti di ufficio

(Di giovedì 5 maggio 2022) Saranno acquisiti i cinque conttra i genitori e le forze dell'ordine per capire se la vita della giovane mamma si poteva salvare

Alle 13.28 del 1 maggio, quindi sette ore prima dell'di ... quindi sette ore prima dell'diScagni il padre ... come elemento che supporta'aggravante della premeditazione ...'uomo è in carcere con'accusa divolontario premeditato. E' stata disposta la perizia psichiatrica. La famiglia dei ragazzi punta il dito contro le autorità, che non avrebbero dato peso alle richieste di ...